Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında saat 20.45'te Liverpool'u konuk edecek. TRT 1'den yayınlanacak maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Rams Park’ı inleten 50 binden fazla Aslan yüreği, bu gece Liverpool’a cehennemi yaşatmaya hazır. Okan Buruk’un “Kokuyu alıyorum” dediği o büyük koku sahaya yayılıyor: Zafer kokusu! Osimhen’in gol dansları, Barış Alper’in fırtınası, 11 aslanın zafere inancı. Bu gece Avrupa’nın kalbi İstanbul’da atıyor! Haydi Galatasaray, Avrupa’yı sars, tarih yaz! Aslanlar sahada, dünya senin zaferini izlesin!

Bu gece son 16 turu ilk maçında kader çiziliyor! Rövanş 18 Mart Çarşamba Anfield’da saat 23.00’te oynanacak. Ama play-off’ta Juventus’u ilk maçta 5-2 yenip nasıl rövanşa bırakmadıysa Aslanlar’dan işi yine ilk maçta bitirmesini bekliyoruz. Galatasaray, lig etabındaki maçı Osimhen’in penaltı golüyle 1-0 kazandı. Bu maçta da Liverpool sahaya çıkarken kulakları patlayacak, ayakları titreyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış, Sane, Osimhen

Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Salah, Ekitike

OSIMHEN REKOR PEŞİNDE

Devler Ligi’nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz’ın rekorunu egale etmek için sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Okan Buruk’un yanı sıra Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Sallai, Lang ve Osimhen bugün kart görürse rövanşta cezalı olacak. Okan Buruk, “Yarı finalde kartlar silinecek. Bu, birçok oyuncu için çok zor. Maç sayısı arttıkça UEFA’nın bir değişikliğe gitmesi bence şart” dedi.