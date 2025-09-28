Tarihinde ilk kez sezona 7’de 7 ile başlayan Galatasaray’da şu an için herkes mutsuz. Böylesine tarihi bir başarı sonrası yüzlerin gülmesi gerekirken, tedirginliğin nedeni Alanyaspor karşılaşması. Salı günü Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool sınavının provası niteliğindeki mücadelede Cimbom sınıfta kaldı. Galibiyete rağmen ortaya çıkan istatistikler korkunç!

MİLYAR EURO’LUK BÜYÜK TEHLİKE

Okan Buruk’un “Rekora sevinemedik” dediği maçta Alanya 6 net fırsat harcadı, Uğurcan devleşmese tarihi bir skor ortaya çıkabilirdi. Ceza sahasında Cimbom 10, Güney ekibi 35 kez topla buluştu. Bu rakam geçen sezonki F.Bahçe maçından sonra (42) rekordu. Bu kadar pozisyon vermesi Liverpool maçı öncesi “Eyvah!” dedirtti. Çünkü 1.12 milyar Euro’luk İngiliz devinin silahları çok daha tehlikeli.