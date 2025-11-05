UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası iki dev maça sahne oldu. Deplasmanda Liverpool'a konuk olan Real Madrid, rakibine 1-0 yenildi. Bayern Münih ise deplasmanda son şampiyon PSG'yi 2-1 mağlup etti.

İngiliz ekibi Liverpool, sahasında oynadığı maçta İspanya temsilcisi Real Madrid'i 61. dakikada Alexis Mac Allister'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 82. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 9'a yükseltirken, Real Madrid 9 puanda kaldı.

Gecenin bir diğer dev maçında ise Almanya temsilcisi Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Fransız ekibi PSG'yi 2-1 yendi. Bayern Münih'in gollerini 4 ve 32. dakikalarda Luis Diaz kaydetti. PSG'nin tek golünü 74. dakikada Joao Neves attı. Bayern Münih, Luis Diaz'ın 45+7. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Puanını 12 yapan Bayern Münih liderliğini devam ettirirken, PSG 9 puanda kaldı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı İtalyan ekibi Juventus, sahasında Portekiz temsilcisi Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sporting'in golünü 12. dakikada Maximiliano Araujo atarken, Juventus'un golü 34. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi. 87 dakika oyunda kalan Kenan Yıldız, daha sonra yerini Jonathan David'e bıraktı.

Böylece Juventus puanını 3'e, Sporting ise 7'ye yükseltti.

Oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

Napoli 0-0 E. Frankfurt

Slavia Prag 0-3 Arsenal

Atl. Madrid 3-1 U.S Gilloise

Bodo/Glimt 0-1 Monaco

Olympiakos 1-1PSV

Tottenham 4-0 Kopenhag