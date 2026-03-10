UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a konuk İngiliz temsilcisi Liverpool'un taraftarları, RAMS Park'ta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.
Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.
Öte yandan Galatasaray taraftarı, İngiliz temsilcisi için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni "Cehenneme" benzetti.
Sarı-kırmızılı taraftarların 1990'ların başında Manchester United'ı ağırladığı maçla gündeme gelen "Welcome to hell" tezahüratına atıfta bulunuldu. Taraftarlar, doğu tribününde, "Dünya burada cehennemde buluştu. Cehenneme hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.
Ayrıca güney tribününde Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratına göndermeyle, "Sami Yen cehenneminde yalnızsın." pankartı yer aldı.