İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski yıldızı Jordon Ibe'ın başı dertte.

Bir dönem Liverpool ve Bournemouth formaları giyen Jordon Ibe, kasten yaralama suçlamasıyla havaalanında gözaltına alınan futbolcunun mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kariyerini son olarak Bulgaristan ekibi Lokomotiv Sofia'da sürdüren 30 yaşındaki futbolcu, işlemleri için bulunduğu havaalanında tutuklandı. Futbolcunun, kasten yaralama suçlaması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Liverpool ile futbol kariyerine başlayan Jordon Ibe, 2012 yılında profesyonel oldu. İngiltere U18 ve U21 milli takımlarında forma giyen tecrübeli yıldız, 2016'da Bournemouth, kulüp transfer rekoru olan 15 milyon Sterlin karşılığında Ibe'ı renklerine bağlamıştı. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Adanaspor kadrosunda da yer alan Ibe'in hukuki süreci önümüzdeki günlerde netleşecek.