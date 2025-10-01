Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi 2.hafta mücadelesinde 1-0 kaybeden Liverpool'da Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk, dev maçın ardından açıklamalarda bulundu.

SİNİRDEN KONUŞAMADI

Röportaj alanına gelen Virgil Van Dijk'ın oldukça sinirli olduğu kameralara yansırken tecrübeli yıldız konuşmakta dahi zorlandı.

Maçı değerlendiren Van Dijk, "Şu anda bir şey söylemek zor. Penaltı kazandılar, birkaç fırsat yakaladılar ama bunlar bizim top kayıplarımızdan kaynaklandı. Gereksiz anlarda topu kaybettik, biraz dikkatsizdik ama kaybettik! Bu da özellikle hafta sonu sergilediğimiz berbat performansın ardından çok sinir bozucu!" ifadelerini kullandı.

"ZOR BİR ATMOSFER OLACAĞINI BEKLİYORDUK"

"Bu maçları kaybetmek hoş bir şey değil ama başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz. Dış dünya size zaman tanımıyor! Zihinsel olarak güçlü olmalısınız. Her şeyin yoluna gireceği konusunda endişelenmiyorum ama devam etmeli ve birbirimize kenetlenmeliyiz. Liverpool'da da biz böyle yapıyoruz!" ifadelerini kullanan Van Dijk atmoster hakkında ise şunları kaydetti:

"Zor bir atmosfer olacağını bekliyorduk. İlk yarı kötü oynamadık ama penaltı yüzünden golü yedik.

Bazı şanslar bulmaya çalıştık ama Galatasaray kazandı, sonuç ortada.

Victor Osimhen penaltıyı gole çevirdi. Bizim hatalarımızdan başka fırsatlar da buldu.

Galatasaray'ın hücum oyuncularının iyi oynadığını düşünüyorum"