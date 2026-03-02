Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Liverpool, Premier Lig’de yarın Wolverhampton’a konuk olacak. Maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Slot, rakipleriyle önümüzdeki cuma günü de İngiltere Federasyonu Kupası'nda karşılaşacaklarını hatırlatarak, Wirtz'in her iki müsabakada da forma giyemeyeceğini söyledi.

Hollandalı teknik adam, Florian Wirtz'in sakatlığı hakkındaki bir soru üzerine "Yarınki maç muhtemelen onun için çok erken olacak, belki cuma günkü maç da öyle. Bakalım nasıl sonuçlanacak, onu önümüzdeki hafta bir ara tekrar aramızda görmeyi umuyoruz. Belki daha erken, belki biraz daha geç ama zaman çizelgesi bu yönde." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 35 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 6 gol atarken, 8 kez de asist yaptı.