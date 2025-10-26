İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Brentford, sahasında Liverpool’u konuk etti. Oldukça tempolu ve gollü geçen mücadeleyi 3-2’lik skorla ev sahibi ekip Brentford kazandı. Arne Slot’un öğrencileri bu mağlubiyetle ligde üst üste 4. maçında da puan alamadı.

Premier Lig'deki beşinci yenilgisini alan Liverpool 15 puanda kalırken dördüncü kez kazanan Brentford, puanını 13 yaptı.

Opta verilene göre Liverpool, Premier Lig döneminde şampiyon olup ertesi sezon üst üste en az dört maç kaybeden dördüncü takım oldu. Liverpool, 2020-21 sezonunda da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Leicester City ve Manchester City de (2023-24) şampiyon oldukları sezonun ardından benzer bir süreç yaşamıştı.