Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz devi Liverpool'u konuk ederken tarihi bir gece yaşattı.

Sarı kırmızılı ekip, 2. hafta maçında Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u 1-0 mağlup ederek hem Frankfurt önünde alınan farklı mağlubiyeti unutturdu hem de lig etabındaki en zorlu rakiplerinden birini devirerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

DEV GELİR ELDE ETTİ

Üst tura çıkma hedefi doğrultusunda büyük bir adım atan Galatasaray, tarihi galibiyetle birlikte kasasını da doldurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hatırı sayılır galibiyet primi Galatasaray'ın yüzünü güldürdü. Sahada 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılı ekip, ayrıca UEFA’nın galibiyet priminden 2 milyon 100 bin Euro (103 milyon TL) gelir elde etti. Katılım payının yanı sıra, lig etabındaki ilk zaferini Liverpool karşısında alan Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği toplam gelir 32,1 milyon Euro’ya çıktı.