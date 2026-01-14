Karabük Üniversitesi’nde fakültelerde yaşanan atamalar dikkatleri çekti. YÖK tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın önerisi ile tıp fakültesine, uzmanlık alanı veterinerlik olan Prof. Dr. Hasan Solmaz atandı.

Rektör Kırışık

Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Solmaz, doktorasını da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim dalında tamamladı.

Prof. Dr. Solmaz

‘RAKİP GÖRDÜ’ İDDİASI

İkinci tuhaf atama diş hekimliği fakültesinde yaşandı. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Tahir Kahraman, diş hekimliği fakültesine dekan olarak atandı.

Karabüklüler, üniversitedeki fakültenin kurucularından ve halen Karabük Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimliği görevini yapan Prof. Dr. Taylan Çebi’nin atanmasını bekliyordu.

Dekan Kahraman

İddiaya göre; 1.5 yıl sonra yapılacak rektörlük atamasında Prof. Dr. Çebi, mevcut rektörün karşısına rakip olarak çıkmaması için dekan yapılmadı.

Üniversitede geçmiş yıllarda, mimarlık fakültesine ilahiyatçı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin atanmış, tepkiler üzerine iki gün içinde görevden alınmıştı.

İktidarda Sağlık Bakanı rahatsızlığı yaşanıyor

AKP’de sağlık politikaları, parti içinde de hedef alınmaya başlandı. İddiaya göre; AKP’li üst düzey kurmaylar, Sağlık Bakanlığı’na yönelik şikâyetlerin yüksek sesle konuşuyor. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) en çok şikayet edilen kurum Sağlık Bakanlığı oldu.

Parti kurmaylarının, “Fahrettin Koca’nın yerine sağlık sistemini düzeltsin diye geldi ama tablo daha kötü. Koca’yı mumla arıyoruz” dediği öğrenildi. Parti içi raporlarda sağlık alanının ‘riskli başlık’ olarak değerlendirildiği belirtilirken, “Vatandaş hizmet alamıyor. Bunun karşılığı çok net. Oy kaybediyoruz” ifadelerini kullanılıyor.