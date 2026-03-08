Kutup bölgelerindeki gelişmeleri izleyip strateji belirlemek amacıyla 8 Ağustos 2025 tarihinde Sanayi Bakanlığı’na bağlı ‘Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’ oluşturuldu. Bugüne kadar bir kez toplanan kurul üyeleri ise iktidarın liyakat konusundaki tutumuna ibret verici örneklerden birisi oldu.

ŞİRKET SAHİBİ BİLE VAR

Bir üye temizlik şirketi sahibi, diğeri vergi mahkemesi eski üyesi, bir başkası AKP eski milletvekili, biri de AKP’li eski belediye başkanı. Kurulda kutuplarla ilgili tek isim, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Burcu Özsoy oldu. Özsoy, Antarktika kıtasındaki buzullar ile ilgili doktora yaptı. Antarktik Bilim Seferine katıldı, kutuplardaki Bilim Üssü projesinde görev aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama Merkezi’ni kurdu. Kurul üyeleri bakan yardımcıları ile TÜBİTAK ve TÜBİTAK MAM Başkanından oluşuyor.

MÜHENDİS VE MİLLETVEKİLİ

18 Kasım 2025’deki ilk ve tek toplantıya katılan üyelerden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet vergi mahkemesi üyesiydi. Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevini südürürken bakan yardımcısı oldu. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise İthalat Genel Müdürü ve Batum’da ticaret ataşesi olarak görev yaptı.

Diğer üye Sanayi Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü makine mühendisi ve TEKNOFEST’in planlanmasında görev aldı. Enerji Bakan Yardımcısı Berat Çonkar da, AKP’de 4 dönem İstanbul milletvekilliği yaptı.

Bilim seferi tartışma yaratmıştı

‘Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu’ kutuplarla çok da ilgisi olmayan AKP’li isimlerle dolduruldu. Ancak daha önce de Türkiye’nin 2017 yılında Antarktika’ya başlattığı bilim seferlerinin 4’üncüsüne bir AKP’li isim de katıldı. 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde (TAE-IV) 24 kişilik ekip yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 2020’deki bilim seferine eşlik etti. Şahin, kışın eksi 85 dereceyi bulduğu soğuklara ilişkin, “Allah’tan yanımıza biraz Antep fıstığı, İslahiye üzümü ve kırmızı Antep biberi almıştık. Bunlar soğukta içimizi ısıttı” demişti.

Kuruldaki tek uzman

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Burcu Özsoy, kuruldaki kutuplarla ilgili tek isim. Özsoy, Antarktika kıtasındaki buzullar ile ilgili doktora yaptı, bilim üssü projesinde görev aldı.

Kutupla ilgileri yok

Çevre, Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise SBF mezunu ve gıda, temizlik- inşaat şirketi sahibi… 2002’de AKP’den milletvekili adayı olan Suver, 2018’de AKP’den Fatih Belediye Başkanı seçildi. Üyelerden Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da, gemi makineleri işletme mühendisi.. Deniz Ticareti ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Orhan Aydın da makine mühendisi ve YÖK Denetim Kurulu ile Patent Kurumu üyeliğinin yanı sıra Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü görevinde de bulundu.