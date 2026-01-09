Cem YILDIRIM

TBMM’ye sunulan Sayıştay raporuna göre; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), 2024 yılında 3.6 milyar lira zarar etti. Duruma kayıtsız kalamayan PTT çalışanları, PTT Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, yöneticilerin kendi anlayışını dayatıp usulsüzlüklere göz yumduğunu savundu. Balcan şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT yalnızca bir hizmet kurumu değil; aynı zamanda devlet geleneğinin, kamu ahlakının ve kurumsal hafızanın taşıyıcısıdır. Ancak son dönemdeki üst düzey yönetici atamaları, bu köklü mirasın ciddi biçimde zedelendiğini göstermektedir. Atamalar liyakat, kariyer, mesleki yeterlilik ve objektif değerlendirme ilkelerinden uzaktır.”

186 YILLIK KURUM İFLASA SÜRÜKLENDİ

Çalışanlar, emek verdikleri PTT’nin 1840 yılında kurulduğunu ve tarihinde ilk kez böylesi bir kriz yaşadığını dile getirdi.