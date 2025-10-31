Türk Tuborg A.Ş'nin katkıları, Goethe Institut Istanbul, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Avusturya Kültür Ofisi destekleriyle, 20-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda yer alan tüm filmler, Türkiye'de ilk kez gösterilecek.

Festivalin dikkat çeken filmleri arasında yönetmen Kamal Aljafari'nin 2001 yılında Gazze Şeridi'ni ziyaret ederek eski bir hücre arkadaşını bulmaya çalıştığı dönemde çektiği 'Hasan ile Gazze'de' (With Hasan in Gaza) ve Sophy Romvari'nin Vancouver Adası'nda ailesinin geçmişiyle yüzleşen genç bir kadının hikâyesini anlattığı 'Mavi Balıkçıl' (Blue Heron) da yer alıyor.

Seçkideki diğer filmler arasında ise Locarno Film Festivali'nin en büyük ödülü olan Altın Leopar'ı alan 'İki Mevsim, İki Yabancı' (Tabi to Hibi) ve bir hastane ameliyathanesinde gece vardiyasında görevli bir hemşireyi izleyen, İsviçre'nin Oscar yarışındaki adayı olan 'Gece Vardiyası' (Heldin) bulunuyor.