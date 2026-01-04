Bursa'nın Yıldırım ilçesinde lodosun şiddetiyle yola uçan lastiği fark eden bir motosiklet sürücüsü, olası bir kazayı engellemek için müdahale etmek istese de motoruyla birlikte devrildi. O sıra dışı anlar, arkadan gelen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren Marmara'yı etkisi altına alan lodos, Bursa'da da vatandaşın zor anlar yaşamasına sebep oldu. Yıldırım ilçesinde lodosun şiddetiyle bir lastikçi dükkanının önünde bulunan oto lastiği yerinden çıkarak caddeye fırladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yolda ilerleyen lastiği fark eden bir motosiklet sürücüsü, olası bir kazayı engellemek için müdahale etmek istedi. Ancak kontrolden çıkan lastiği durdurmaya çalışan sürücü, dengesini kaybederek motoruyla birlikte devrildi. O sıra dışı anlar, arkadan gelen bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

SOBADAN SIÇRAYAN KIVILCIM EVİ KÜL ETTİ

Şehrin bir diğer noktasında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde lodosun etkisi felakete dönüştü. Suriye uyruklu bir ailenin ikamet ettiği iki katlı binanın üst katında, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu.

Şiddetli lodosun oksijen desteğiyle alevler dakikalar içinde tüm katı sardı. Gökyüzüne yükselen alevler şehrin pek çok noktasından fark edildi. Dumandan etkilenen iki kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik yoğun çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

AVCILAR'DA TANKER SAHİLE SÜRÜKLENDİ

Avcılar açıklarında şiddetli lodos fırtınasından etkilenen tanker, sahile sürüklendi. Kimyasal taşıdığı öğrenilen tanker, sahile 30 metre kala uzaklaşmayı başardı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkisini arttıran lodos, Ambarlı Limanı’na gitmek için Avcılar açıklarında bekletilen Tanzanya bayraklı ‘Marina’ isimli 99,35 metre uzunluktaki 15 metre genişlikteki tankerin sahile doğru sürüklenmesine neden oldu. Denizköşkler Mahallesi sahiline 30 metreye kadar sürüklenen ve kimyasal madde taşıdığı öğrenilen tankerin kaptanı daha sonra gemiyi sahilden uzaklaştırmayı başardı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇATI UÇTU

Küçükçekmece'de 6 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Sokakta yürüyen 2 kişi çatının altında kalmaktan son anda kurtulurken, 3 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Çam Sokak'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da öğleden itibaren etkili olan lodos nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı sokakta park halindeki 3 aracın üzerine düştü. Bu sırada yolda yürüyen 2 kişi, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

"İNSANLAR BİR ANDA KAÇIP KURTULMUŞ"

Çevre sakini Zeki Yılmaz, "Evde yattığım sırada bir gürültü koptu. Ben zannettim kamyon geçiyor. Bir baktım ki çatı uçmuş, 3 araç hasar almış. Bir tanesinin sahibi 10 gün olmuş alalı. 10 günlük yeni araç tamamen pert olmuş. Bir tanesinin tavanına zarar zermiş, bir tanesinin de arka camı patlamış. İnsanlar bir anda kaçışmışlar, kurtulmuşlar. Yaralı veya altında kalan yok" dedi.