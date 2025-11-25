Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

LODOS YİNE SAHNEDE

Rüzgârın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MGM, çarşamba gününden itibaren lodosun yeniden etkili olacağını, sıcaklıkların 3–4 derece artacağını ancak bu yükselişin geçici olacağını bildirdi.