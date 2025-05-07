Meteroroloji'nin son tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu’nun batısı
Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışların Kuvvetli Olması Beklenen Bölgeler: Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
Lodos Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?
Marmara’nın güneyi ve Ege’de güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla lodos esecek.
Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sis ve Pus Beklenen Bölgeler:
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Kuvvetli Yağış Uyarısı:
Meteoroloji, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Marmara’nın güneyi ile Ege’de beklenen lodos nedeniyle çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ani rüzgar değişimleri yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Ani hava değişimlerine karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor