Güncel hava durumu tahminlerine göre, ülkenin genelinde sıcaklıklarda bölgesel artışlar yaşanacak. Rüzgarın çoğunlukla güney ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, bazı bölgeler için kritik meteorolojik uyarılar yayımlandı.
SICAKLIKLAR KUZEY, İÇ VE BATI KESİMLERDE YÜKSELİYOR
Meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde 3 ila 5 derece arasında artacağı öngörülüyor. Yurt genelindeki diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.
TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Özellikle gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İlgili bölgelerde yaşanabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
MARMARA VE EGE KIYILARINDA ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ
Rüzgar hızının, Marmara Bölgesi'nin batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden artarak yer yer saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı uyarı yapıldı.
PAZAR GÜNÜ KAR VE SERT DÜŞÜŞ UYARISI
Hafta sonunun son gününde hava koşulları köklü bir değişikliğe uğrayacak. Pazar günü Marmara dahil olmak üzere kuzey ve batı bölgelerde sıcaklıklar 8 ila 9 derece birden düşecek. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte Trakya ve Batı Karadeniz kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığının 6 dereceye kadar inmesi ve yağışların karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.