Dünya 1930’ların karanlık koridorlarına geri mi dönüyor? İngiltere’den gelen peş peşe açıklamalar ve manşetler tek bir adresi gösteriyor Balkanlar. Ukrayna’da barutu koklayan Sırp militanlar evlerine dönüyor, valizlerinde ise korkunç bir plan var. Putin’in "vekil güçleri" 100 yıllık hesapları yeniden açmaya hazırlanırken, Londra’dan dünyayı titreten o uyarı geldi: "Bu bir başlangıç!"

Unutulan o uyarı bugün gerçeğe mi dönüşüyor?

Eski İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, aslında 2024 yılında SKY News kanalına verdiği röportajda bunu söylemişti. Bugün o sözler yeniden gündeme geldi: "Putin durmayacak. Ukrayna sadece bir durak. Moldova, Baltıklar ve Balkanlar sırada. Eğer bugün durdurmazsak, yarın 3. Dünya Savaşı’nın tam ortasında uyanacağız!" iddiasında bulunmuştu.

Bu bir komplo teorisi değil; Londra’nın göbeğinden yükselen soğuk bir devlet aklı. Peki, neden şimdi? Neden yine Balkanlar?

Ukrayna’dan dönen "Saatli Bombalar"

İngiliz medyasının önde gelen isimlerinden birisi olan The Telegraph, 14 Aralık 2025 tarihli haberiyle bombayı patlattı. Haberin detayları tüyler ürpertici. Ukrayna cephesinde Rus saflarında savaşan yüzlerce Sırp milliyetçisi, cepheden tek tek çekilmeye başladı. Ama emekli olmak için değil!

İstihbarat raporlarına yansıyan sosyal medya incelemeleri gösteriyor ki; bu militanlar Bosna Hersek ve Kosova’da "Büyük Sırbistan" hayalini hortlatmak için gün sayıyor. Dario Ristic gibi isimler, Ukrayna’da aldıkları yaraları birer "onur madalyası" gibi sergilerken, Balkan gençlerini Rusya’dan gelen yüksek maaşlarla kendi saflarına çekiyor.

Oyunun adı uzmanlara tarafından Rusya’nın hibrit stratejisi olarak görülüyor. Amaç batının dikkatini Ukrayna’dan koparıp, Avrupa’nın yumuşak karnı olan Balkanlar’da yeni bir yangın çıkarmak.

Ukrayna’daki savaşın Balkanlar’a sıçrama ihtimali %30

Dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından biri olan Chatham House (Royal Institute of International Affairs - RIIA) Birleşik Krallık merkezli, dünyanın en saygın dış politika ve uluslararası ilişkiler düşünce kuruluşu masaya buz gibi bir istatistik koydu: "Ukrayna’daki savaşın Balkanlar’a sıçrama ihtimali %30." İlk bakışta düşük gelebilir. Ancak 1914’te Saraybosna’da patlayan o tek kurşunun dünyayı nasıl bir cehenneme sürüklediğini hatırlayanlar için bu rakam, alarm zillerinin son sesi demek. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 2026 zirvesinde savunma harcamalarını %3’e çıkarma planı yapıyor.

Hibrit savaş mı, yeni bir dünya savaşı mı?

Bugün karşımızda tanklardan ve uçaklardan daha tehlikeli bir şey var: İnanç ve intikam. Rusya, Sırp milliyetçiliğini bir manivela gibi kullanarak Avrupa’nın ortasında bir "karşı cephe" inşa ediyor. İngiltere ise "1930’ları tekrarlıyoruz!" diye Avrupa'yı uyararak tüm dikkatleri Rusya'nın üzerine çekmek istiyor.

Tarih gerçekten tekerrürden mi ibaret, yoksa bu sefer olası bir savaş ihtimali çıkmadan önlenebilecek mi?

Not: Bu içerik uluslararası düşünce kuruluşları, istihbarat raporları ve global medya organlarının verileri ışığında hazırlanan bir jeopolitik analizdir.