Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan ve ‘vatandaşın cebinden bir kuruş çıkmayacak’ denilmesine rağmen Hazine’de adeta kara delik yaratan ‘Deli Dumrul’ projelerine 2026’da zam ve kur düzenlemesi gelecek. Bu zamlarla birlikte İstanbul’dan uçakla Londra’ya gitmek, Osmangazi Köprüsü’nden geçmekten daha ucuz olacak.

Osmangazi Köprüsü’ne önce yeniden değerleme oranında (YDO) zam geleceğini söyleyen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “2 bin 682 metre uzunluğundaki Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti sürücü için 795 lira, devlet de işletici firmaya geçen araç başına 1.388 lira katkı payı ödüyor. Böylece toplam ücret 2.183 lira oluyor. Yeniden değerleme oranı ile birlikte bu ücret 2 bin 430 lira olacak. 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Londra’ya uçak bileti ise 2 bin 362 lira. Bu durum akıl ve mantıkla açılanamaz” diye konuştu.

ABD ENFLASYONU EKLENECEK

Yalnızca Osmangazi değil, YİD projesi olan tüm köprü ve otoyollarda 1 Ocak 2026’da yüzde 25.49’lık YDO’nun yanı sıra kur düzenlemesi de yapılıp geçiş ücretleri artacak. Bunun üzerine ABD’deki enflasyon farkı da eklenecek. Bu durumu değerlendiren CHP’li Sarıgül, şunları söyledi:

“Köprü ve otoyollarda YDO, kur farkı ve ABD enflasyonu ile ortalama ücret belli oluyor. Osmangazi Köprüsü 2 bin 682 metre uzunluğunda ve köprüsü geçiş ücreti 2.430 TL olacak. İstanbul’dan uçakla Londra’ya gitmek daha ucuza gelecek. İstanbul-Londra arası 2.500

kilometre ve uçak bileti 2.362 lira Hesap bilmeyenler millete hesap vermeli.”

450 milyon $’lık fark

Osmangazi Köprüsü gibi projelerde geçiş garantisi sistemi de uygulanıyor. Yani her araç geçiş için 795 TL öderken, bu fiyat düşük kaldığı için Hazine 1.635 TL fark ödemesi yapıyor. Tüm bunların üstüne köprü için şirkete verilen garanti araç geçiş sayısı sağlanamazsa, ki yıllardır sağlanamıyor, firmaya ekstra ödeme de yapılıyor. Eksik olan her araç için Hazine’den şirkete 2.430 TL ödenecek. Köprü için garanti araç sayısının aşıldığını açıklayan Ulaştırma Bakanı yıl sonunda minimum 450 milyon dolar fiyat farkı ödemesi yapacak.