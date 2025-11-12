Galatasaray ara transfer döneminde Avrupa'da bir adım daha ileriye gidebilmek adına hamleler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların listesinin başındaki ismin Atalanta'da problemler yaşayan Ademola Lookman olduğu aktarıldı.

Galatasaray sezon başında Atalanta'nın 60 milyon Euro talep etmesi sonrası transferi askıya almıştı. Ancak Nijeryalı yıldızdan gelen cevap sonrası sarı-kırmızılılar yeniden harekete geçmeye karar verdi. Lookman'ın Galatasaray'ın ilgisine olumlu yanıt verdiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği iddia edildi.

OSIMHEN'DEN SONRA 2. İSİM OLACAK

Galatasaray'ın ocak ayında Atalanta ile masaya oturacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların bu transfer için 40 milyon euro bütçe ayırdığı konuşuluyor. Transferin bu rakama tamamlanması durumunda Lookman, Osimhen'den sonra Süper Lig tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen 2. isim olacak.

Lookman, Atalanta formasıyla toplam 128 maça çıktı. Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldız bu karşılaşmalarda 53 gol ve 25 asistlik skor katkısı verdi. Lookman'ın Atalanta'yla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.