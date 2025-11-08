Adı sık sık Galatasaray ile anılan Lookman, Atalanta ile sıkıntılar yaşamaya devam ediyor… Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde oynadıkları Marsilya maçında oyundan alındıktan sonra hocası Ivan Juric ile gerginlik yaşamıştı. Bu olay sonrası 28 yaşındaki oyuncudan flaş bir hamle daha geldi. Ademola Lookman, Atalanta ile ilgili paylaşımlarını sosyal medya hesabından sildi ve kulübü takipten çıktı.

Yıldız ismin bu hamlesi, Galatasaraylı taraftarları oldukça heyecanlandırdı ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.