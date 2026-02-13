Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final maçında Barcelona'yı 45 dakikada sahadan sildi.

Madrid ekibi evinde karşılaştığı Barcelona'ya ilk yarıda 4 gol attı. Atletico'nun ilk yarıda attığı 4 golle 4-0 kazandığı maça Ademola Lookman damga vurdu.

Atletico Madrid'in Kral Kupası'nda deplasmanda Real Betis’i 5–0 yendiği maçta da 1 gol ve 1 asist kaydeden Lookman, yeni macerasında adeta şov yapıyor. Barcelona karşısında Atletico'nun gollerini Eric Garcia (kk), Lookman, Griezman ve Julian Alvarez kaydetti. Julian Alvarez'in attığı golün asistini de Lookman yaptı.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe de kadrosuna katmak istemiş ancak Lookman, Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

VAR 8 DAKİKA İNCELEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Barcelona Cubarsí ile farkı 3'e düşürse de ofsayt gerekçesi ile gol VAR'da incelendi. VAR incelemesi 8 dakika kadar sürerken gol milimetrik sayılacak bir ofsayt tespiti ile iptal edildi.

Maçın 85. dakikasında ise Eric Garcia kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid, 3 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. İspanya Kral Kupası 2025-26 sezonunun final maçı Sevilla'da La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak. Turu atlayan ekip Real Sociedad-Athletico Bilbao eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.