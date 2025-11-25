La Gazzetta dello Sport'a göre, Galatasaray, Atalanta'nın Lookman'ın bonservisi konusundaki tutumunu pek hesaba katmıyor. Haberde sarı-kırmızılıların Osimhen ile futbolcu üzerinde baskı kursa da belirlenen bonservis bedeline çıkmadığı sürece transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

ATALANTA'NIN BELİRLEDİĞİ BEDEL

Atalanta'nın Lookman için belirlediği bonservis bedeli ise 50 milyon euro. Galatasaray'ın bu rakamı ödemeyeceği sürece transferin olamayacağı belirtildi. Atalanta'nın 50 milyon euroluk talebinden geri adım atmasının imkansıza yakın olduğu vurgulandı.

Piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun Atalanta ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.