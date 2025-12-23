Kısa süre önce kendisine lösemi tanısı konulduğunu açıklayan sanatçı, o dönemde "Her şey çok güzel olacak" sözleriyle umut vermişti.

MESAJ PAYLAŞTI

Cansever, son paylaşımında ise tedavisinde yeni bir aşamaya geçtiğini duyurdu. İkinci kemoterapiyi aldığını belirten şarkıcı, sağlık durumuna ilişkin şu mesajı paylaştı:

“Gördüğünüz gibi ikinci kemoterapi sürecindeyim. Saçlarım henüz dökülmedi. Allah’ın izniyle, sizlerin duaları ve doktorlarımızın desteğiyle bunu da geride bırakacağıma inanıyorum. Şu an her şey yolunda ilerliyor. İnşallah sonuç da güzel olacak. Hepinizi seviyorum.”