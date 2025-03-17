Loto kazandığı sırada birlikte olduğu Renate adlı kadın, 'Chico' lakaplı Kürşat Yıldırım’ın parayı kazanır kazanmaz kendini ve evlat edinme sözü verdiği 13 yaşındaki kızını terk ettiğini söyledi.

Kızının, üvey babası saydığı Kürşat Yıldırım’ın kendilerini dışlaması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendine zarar vermeye başladığını belirten Renate, zengin olduktan sonra Kürşat’la aşk yaşayan polis komiseri Candice ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1.5 yıl Kürşat Yıldırım ile birlikte olan polis memuru Candice, ayrıldıktan sonra Kürşat’ın kendisine hakaret ettiğini ve bunu yayınladığını belirterek şikayetçi oldu.

Türk milyoner Kürşat, polis sevgilisi Candice’den de ayrıldı. Kürşat vergisini ödeyemediği Ferrari'sini de iade etti.

Dubai’den bir video paylaşan Kürşat’ın, komiser kadın arkadaşı için, "Annem adına yemin ederim ki onu vuracağım" dediği belirtiliyor. Kürşat Yıldırım’la ilgili hakaret davası da açıldı.

Parasının çoğunu bir yerlere yatırdığını iddia eden ama gerçekte Ferrari’nin vergisini bile ödeyemeyen, çeşitli TV programlarına çıkarak para kazanmaya çalışan Kürşat ise, başka bir kadına aşık olduğunu açıkladı.