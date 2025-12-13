3 Aralık 1995’te Fransa’nın Hazebrouck kentinde yaşayan bankacı Bruno Caloone, piyangodan 69 milyon 378 bin 690 Fransız Frangı kazandı. Bu tutar, bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyon avroya denk geliyor. O dönem 35 yaşında olan Caloone, bugün ise kirası devlet tarafından karşılanan bir sosyal konutta yaşıyor.

GİRDİĞİ İŞLERDE BATTI

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra ilk olarak dünya turuna çıkan Caloone, ailesine, arkadaşlarına ve çeşitli kulüplere yüksek miktarda paralar dağıttı. Televizyon programlarına katıldı ve kısa sürede Fransa genelinde tanınan bir isim haline geldi.

1997 yılında yaşadığı Hazebrouck’ta zor durumda bulunan bir toptan et işletmesini devraldı. Amacı, 49 kişinin işini kaybetmesini önlemekti. Ancak işletme 2004 yılında iflas etti ve Caloone’nin yatırdığı 30 milyon frank boşa gitti.

Daha sonra bir gazete bayii ve tütün dükkânı satın aldı ancak bu girişimlerinde de başarılı olamadı. Saraybosna’da bir Fransız fırını açtı, Hırvatistan’a yönelik tur organizasyonları düzenledi; ancak bu projeler de beklenen kazancı sağlamadı.

2012 yılında eşi tarafından boşanan Caloone’nin, bu tarihe gelindiğinde tüm serveti tükenmişti. Bugün küçük bir sosyal konutta yaşayan ve maddi olarak sıfırı tüketen Caloone, hâlâ ilk büyük ikramiyeyi kazandığı yerde şans oyunları oynamaya devam ediyor.