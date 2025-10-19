Fransa'da Louvre Müzesi 7 dakika içerisinde soyuldu. Kültür Bakanı Rachida Dati yaptığı açıklamada soygunu doğruladı.

Dati, sosyal medya heabından yaptığı açıklamada polisle birlikte olay yerinde olduklarını duyurdu. O esnada müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler de müzede kilitli kaldıklarını açıkladı.

MÜZEDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

BBC’nin aktardığına göre X’teki paylaşımlardan birinde yetkililerin müzeyi ziyaretçilerin üzerine kilitlediği belirtildi. Louvre Müzesi ise yaptığı açıklamada, "istisnai sebeplerden ötürü" bir günlüğüne kapılarını kapattıklarını açıkladı.

SOYGUN SADECE 7 DAKİKA SÜRDÜ

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Pazar günü Paris'teki Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherlerin "paha biçilemez" olduğunu söyledi.

AFP haberine göre Bakan, Fransız haber kuruluşları France Inter, France Info ve Le Monde'a yaptığı açıklamada, üç veya dör t"hırsızın sergi alanında bulunan "Gallerie d'Apollon" (Apollon'un Galerisi) adlı mekandaki iki sergide bulunan mücevherleri çaldığını ve soygunu sadece 7 dakikada tamamladıklarını söyledi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 9 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLANMIŞTI

1600'lü yılların sonlarında Fransa krealı XIV. Louis'in burayı terk edip Versay Sarayı'na yerleşmesine kadar Fransız krallarının ikametgahı olan Louvre, düzenli olarak dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olarak listeleniyor. Sergi alanı geçen yıl dokuz milyon ziyaretçiyi ağırladı.

