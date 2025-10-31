Louvre Müzesi’nde yaşanan tarihi soygunun üzerinden 11 gün geçmesine rağmen soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Fransız polisi, Paris ve çevresinde beş kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin, soygunu gerçekleştiren çetenin üyelerinden biri olduğu düşünülüyor. Ancak çalınan milyonlarca euroluk mücevherlerden hâlâ iz yok.

STADYUM ÖNÜNDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında ilk dört şüpheli, Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Paris’in 16. bölgesinde bulunan Jean Bouin Stadyumu önünde yakalandı. Paris FC ile Olympique Lyonnais arasındaki karşılaşmayı izlemek üzere taraftar kuyruğunda bekleyen şüpheliler, polis operasyonuyla aniden gözaltına alındı. Operasyonun kısa sürede ve herhangi bir direniş yaşanmadan tamamlandığı bildirildi.

Beşinci şüpheli ise aynı gece Seine-Saint-Denis bölgesindeki La Courneuve’deki evinde gözaltına alındı. Tüm şüpheliler, şu anda Paris Adli Polis Merkezi’nde sorgulanıyor.

DNA İZLERİNDEN YOLA ÇIKILDI

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, gözaltıların gerekçelerini paylaştı. Beccuau, şüphelilerden birinin olay yerinde bulunan DNA örnekleriyle eşleştiğini belirterek, “Diğer kişiler ise olayların nasıl gerçekleştiğiyle ilgili önemli bilgiler verebilir” ifadelerini kullandı.

Yetkililere göre zanlılardan biri, soygun sonrasında hırsızları otoyol çıkışına taşıyan scooter’lardan birini kullanmış olabilir. Diğer dört kişinin ise hırsızlara lojistik destek sağladığı, kaçış planını organize ettiği düşünülüyor.

"KÜÇÜK SUÇLULAR, BÜYÜK DOSYA"

Soruşturmada adı geçen kişilerin çoğunun “küçük çaplı suçlular” olduğu, organize suç örgütü üyeleriyle doğrudan bağlantılarının bulunmadığı kaydedildi. Zanlıların avukatlarından David Bocobza, “Müvekkilimiz tutuklandı ancak bu dosyanın büyüklüğü ile müvekkilimizin sıradan hayatı arasında büyük bir uçurum var” sözleriyle durumu özetledi.

MÜCEVHERLER HÂLÂ KAYIP

Polis, iki ana şüphelinin üzerinde 88 milyon euro değerinde mücevher taşıdığı bilgisine ulaşmıştı. Ancak hâlâ ne mücevherlere ne de çetenin geri kalan üyelerine dair somut bir iz bulunamadı.

Yetkililer, gözaltı süresinin pazar akşamına kadar uzatılabileceğini ve bu süre zarfında şüphelilerden yeni bilgiler alınabileceğini belirtiyor. Soruşturmanın kaderi, önümüzdeki birkaç gün içinde yapılacak sorgulamalara bağlı olacak gibi görünüyor.