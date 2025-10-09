Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sağanak yağışlar nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI ÜSTÜNE UYARI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün İstanbul'un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli il geneli ve Sakarya'nın Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

İSTANBUL'U DA ETKİLEYECEK

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Karadeniz üzerinde etkili olan "Low-Level Jet Stream" (aşağı seviye jet akımı) yağışı besleyen bir mekanizma olarak öne çıkıyor. Bu sistemin kıyıya sürtmesiyle birlikte İstanbul’un kuzey ilçelerinin de yağış alabileceği, sistemin hareketine bağlı olarak merkez ilçelere kadar inme ihtimali bulunduğu belirtildi. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Düzce’de ise zaman zaman kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.