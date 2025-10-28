Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan, Beyaz Rusya ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalarak 297 bin 375 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 19,27 azalarak 37 bin 101 ton oldu.

İhracat, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre, Bulgaristan, Romanya, İngiltere, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 5,14 artarak 87 bin 121 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 367 bin 479 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 84,16 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,45 ile tüplü LPG ve yüzde 2,39 ile dökme LPG satışları izledi.