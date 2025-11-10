Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira sadece yeşil sahalarda değil aşk hayatında da fırtına gibi esiyor.

Oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla magazin gündeminin ilk sıralarında yer almış ancak bu aşkı hüsranla sonuçlanmıştı.

Torreira'nın radarına bu kez farklı bir oyuncu girdi. Ünlü futbolcunun gönlünü Demet Özdemir'e kaptırdığı konuşuluyor.

Lucas Torreira'nın dün Demet Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara beğeni bırakması olay oldu.

Demet Özdemir Galatasaray-Bodo maçında görüntülenmiş, yanındaki kişinin Torreira'nın arkadaşı olduğu iddia edilmişti.