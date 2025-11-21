Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, inişli çıkışlı ilişkileriyle yeniden gündeme geldi.

Sürekli ayrılıp barışan ikili son olarak 3 Ağustos'ta aşklarına bir şans daha verse de bu durum kısa sürmüştü. Lucas Torreira'nın adı daha sonra birçok ünlü isim ile anılmıştı.

Geçen gün ise sunucu Ece Erken, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a hâlâ çok aşık olduğunu söylemişti.

Ve ünlü futbolcu dün Devrim Özkan'ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan ise Torreira'nın takibine henüz dönüş yapmadı.

Lucas Torreira, bir süre önce bir başka ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sosyal medya hesabındaki bazı fotoğraflarını beğenmiş, ancak kısa süre sonra bu beğenilerini geri almıştı.