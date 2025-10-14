Oyuncu Rabia Soytürk uzun zamandır mimar Samet Vuruşan ile sevgiliydi. Ayrıldıkları konuşulan çiftten Samet Vuruşan, "Bunların hepsi tamamen asılsızdır, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Biz barıştık, her şey çok yolunda ve tam gaz devam ediyoruz" demişti. Fakat ünlü çift birbirlerini Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

Tam da bu esnada yeni aşk iddiası doğdu. Rabia Soytürk'ün Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Lucas Torreira bir dönem oyuncu Devrim Özkan ile sevgiliydi.

"RABİA 'YALAN' DEDİ"

Sunucu Ece Erken ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda Rabia Soytürk ile konuştuğunu belirterek, "Sorduk, Rabia 'yalan' dedi" ifadesini kullandı.