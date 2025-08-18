Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan 2023 yılında aşk iddialarıyla gündeme geldi. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi. 2024 yılının başlarında ise ilişkilerini bitirdiler. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.

Geçen kasım ayında da Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" yanıtını veren Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasını ise yalanladı.

Fransız moda tasarımcısı Essin Baris de Galatasaray'ın 2024- 2025 Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından düzenlenen kutlamalara katılarak Lucas Torreira ile aşk yaşadıklarını duyurdu. Fakat Lucas Torreira'nın bu ilişkisi kısa sürdü unutamadığı eski sevgilisi Devrim Özkan'ı Instagram'da takibe aldı. Ancak Devrim Özkan'dan yüz bulamayınca Lucas Torreira eski sevgilisini takip etmeyi yine bıraktı.

"HAYATIMIN AŞKI"

Devrim Özkan-Lucas Torreria ilişkisinde 14 gün önce ise şaşırtan bir gelişme yaşandı. Özkan, Galatasaray-Lazio maçında 2 gol atan Torreira'nın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Başarılı futbolcu da bu hikayeye "Hayatımın aşkı" yanıtını verdi. İkili yeniden takipleşmeye başladı.

Torreira maç sonrası da soluğu sevgilisinin yanında Bodrum'da aldı. Ünlü çift, teknede tatil yaparken objektiflere takıldı.

Dostlarının da bulunduğu teknede fotoğraf çektiren Devrim Özkan ve Lucas Torreira yan yana verdikleri pozu takipçileriyle de paylaştı.

TAKİPTEN ÇIKTILAR

Her şey yolunda gidiyor derken çiftten yine ayrıldı. Özkan ve Torreira Instagram hesaplarından birbirini takip etmeyi bıraktı.