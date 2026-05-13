Cumartesi günü Galatasaray ile kendisinin 4. ve takımının 26. şampiyonluğuna uzanan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Beyoğlu'nda bulunan Rixos Tersane İstanbul’daki Godiva Cafe önünde saldırıya uğradı.

32 yaşındaki saldırgan Yusuf Yıldırım, Torreira'ya yumruk atarken, saldırı sonrası Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attı. Saldırı girişiminin ardından saldırgan Yıldırım, taksi ile olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken yakalandı.





KAN DONDURAN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI



Saldırgan Yıldırım'ın, Galatasaray Spor Kulübü'nün iletişim biriminde çalışan ve Lucas Torreira ile yakın arkadaşlığı bulunan İpek B.'nin yanı sıra, Torreira'nın eski kız arkadaşı Devrim Özkan'ı ve Uruguaylı futbolcuyu birçok kez mesajla ve sosyal medya paylaşımları ile tehdit ettiği öğrenildi.



Saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu, kendini öldürme hakkı olduğunu ve gerekirse tetikçi kiralayacağını belirttiği tespit edildi.