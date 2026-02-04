Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda A Milli Takım'ın rakibi olan Romanya'da büyük bir teknik direktör endişesi hakim.

26 Mart'ta Türkiye'de oynanacak play-off ilk maçına iki aydan az bir süre kala, Romanya'nın hocası Lucescu Bükreş'te hastaneye kaldırıldı ve kardiyoloji bölümünde 24 saat boyunca yakından gözetim altında tutuluyor.

1 haftadır tedavi gören Lucescu'nun doktorları, sağlık durumunun kritik olduğunu ve teknik direktörlüğe devam etmesine şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı. Geçen hafta taburcu edilen deneyimli teknik adam, komplikasyonlar nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu gelişme sonrası federasyon, 26 Mart'ta İstanbul'da Türkiye ile oynanacak play-off yarı finali öncesinde, Lucescu'nun kulübede yer alamaması ihtimaline karşı bir alternatif üzerinde düşünmeye başladı.

YERİNE HAGİ Mİ GELECEK?

Romanya Futbol Federasyonu (FRF), Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun rahatsızlığının geçmemesi ihtimaline karşı yerine ‘Ghegorhe Hagi’yi hazırlıyor iddiası ortaya atıldı.

Romanya A Milli Futbol Takımı’nın 🇹🇷Türkiye ile yapacağı Dünya Kupası play-off maçına 2 aydan az bir zaman kala tecrübeli Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun rahatsızlığı Futbol Federasyonu (FRF)’unu düşündürüyor.

80 yaşındaki Lucescu’nun rahatsızlığının ciddi soru işaretlerine neden olduğunu ileri süren GSP’de yer alan habere göre, Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Răzvan Burleanu’nun Hagi ile görüştüğü ve Milli Takım için teklif götürdüğünü belirtti.