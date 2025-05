Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique, Kylian Mbappé gibi bir süper yıldızın yokluğunda adeta yeni bir takım yaratarak Fransız devini UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. Sezona şüpheyle başlayan PSG, İspanyol teknik adamın dokunuşlarıyla yeniden doğdu. Arsenal'ı yarı finalde saf dışı bırakan PSG ve en büyük mimarı Enrique şimdi ise Münih’te Inter karşısında Avrupa’nın zirvesine ulaşma fırsatına sahip.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, sadece Fransız devini saha içinde dönüştürmekle kalmadı; yaşamı boyunca yaşadığı acı ve azim dolu deneyimlerle takımına ilham verdi.

10 YIL SONRA AYNI ANA GELDİ

10 yıl önce Barcelona'ya son Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran Luis Enrique, şimdi ise PSG'ye ilk kupasını kazandırmak için son maçına çıkacak.

Barcelona ile kazandığı gün saha ortasına bayrağı diken kızı Xana, 2019'da kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Enrique onun için 'hayattaki en iyi arkadaşımı kaybettim, bana verdiği 9 yıl için ona minnettarım' dedi.

Enrique'nin bu hayattaki en büyük hedefi ise 10 yılın ardından kupayı alıp kızının anısına sahanın ortasına aynı şekilde bayrağı dikmek. Enrique o hedefini şöyle anlatıyor:

“Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim.”

YILDIZLARDAN SONRA GERÇEK BİR TAKIMA

Göreve geldiğinde PSG’nin sadece büyük isimlerden oluşan bir vitrin olduğunu düşünen Luis Enrique, Neymar, Messi ve Verratti gibi yıldızların ayrılığıyla birlikte takımı yeniden kurguladı. Kolektif yapı, savunma disiplini ve gençliğe dayalı sistemle, artık bir “takım” kimliği kazandırdı.

KAYIPLARDAN DOĞAN KARARLILIK

2019’da 9 yaşındaki kızı Xana’yı nadir görülen bir kemik kanseri nedeniyle kaybeden İspanyol teknik adam, trajedisini bir güce dönüştürdü. Fiziksel olarak yanlarında olmasa da kızını her an yaşattığını söyleyen Enrique, “Xana hala bizi görüyor” diyerek yaşamındaki derinliği futbolun ötesine taşıdı.

Luis Enrique, 9 yaşında hayatını kaybeden kızı Xana hakkında yaptığı son konuşmada, "Kendimi şanslı ya da şanssız olarak göreceksem, şanslı görürüm. Ben çok şanslıyım. Kızım Xana 9 harika yıl boyunca bizimle birlikteydi." ifadelerini kullanmıştı.

KENDİYLE YARIŞAN BİR TEKNİK ADAM

Her sabah PSG tesislerinde çıplak ayakla yürüyen, her 30 dakikada bir esneme hareketi yapan, evini spor salonuna çeviren Luis Enrique, sadece futbol değil hayatın her alanında disiplinin adı oldu. Maraton koşan, triatlon bitiren ve çöl yarışlarına katılan bu adam için “sadece rekabet var” diyorlar.

MBAPPE’YE BİLE MEYDAN OKUYAN HOCA

Yıldızlara saygı duyan ama asla boyun eğmeyen Enrique, hat-trick yapan Mbappe’ye bile savunma görevini hatırlatmaktan çekinmiyor. “Dünyanın en iyi oyuncusuna sahip olmak kazandırmaz; yoksa PSG’nin sekiz Şampiyonlar Ligi kupası olurdu” diyen Luis Enrique, herkesin önünde sistemin üstünlüğünü vurguluyor.

DOĞRUDAN SESLENEN BİR LİDER

Gazetecilere güvenmeyen Enrique, Twitch yayınlarıyla insanlarla doğrudan bağ kurdu. Dünya Kupası sırasında günlük yaşamından beslenme alışkanlıklarına kadar her şeyi anlatan teknik adam, “Benim en dürüst halim bu, yargılamayı halka bırakıyorum” diyor.

PSG’Yİ YENİDEN YAZAN ADAM

Sezon başındaki eleştirilere rağmen, 4-1’lik Newcastle yenilgisi sonrası bile sisteminden taviz vermeyen Luis Enrique, PSG’yi disiplinli, korkusuz ve kararlı bir takıma dönüştürdü. Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda artık sahnede bir yıldızlar karması değil; gerçek bir takım var. Ve bu takımın ruhunda, bir babanın yasını güce dönüştürme hikayesi yatıyor.

KADERİN OYUNU: KİM DERDİ Kİ...

Donnarumma'nın son dönemdeki hataları ve gönderilme iddialarının gölgesinde başlayan sezonda, kaleci performansıyla finale taşıyan isimlerden biri oldu. Aynı şekilde Luis Enrique’nin 2022 Dünya Kupası kadrosuna almadığı Fabián Ruiz, şimdi takımın beyni konumunda. Dembélé ise, Barcelona’daki tutarsız günlerinden sonra bu sezon Ballon d'Or adayları arasında konuşulmaya başlandı. Ve tabii ki Mbappé... PSG, onun ayrılığı sonrası daha dengeli, daha bütün bir takım haline geldi.

LİDERİN ZAFERİ: LUIS ENRIQUE’NİN DÖNÜŞÜ

Luis Enrique, Katar’daki Dünya Kupası sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak bu sezon kurulan yeni PSG’yi oynatmayı başardı. Yalnızca yıldızlara dayalı değil, sistemsel olarak oturmuş bir oyun anlayışıyla takımını yarattı. Bu PSG, geçmiş yılların aksine topa sahip olmayı bilen, geçiş oyununu hızlı oynayan ve disiplinli savunma yapan bir takım haline geldi.

FABIAN VE DONNARUMMA’NIN YÜKSELİŞİ

Fabian Ruiz, Arsenal karşısındaki golüyle takımını finale taşıdı. Luis Enrique bile onun Milli Takım’a alınmamasını hata olarak kabul etti. Donnarumma ise, özellikle Arsenal maçında yaptığı kurtarışlarla bir kez daha yıldızlaştı. İlk yarıda Martinelli ve Odegaard'ın şutlarını çıkaran İtalyan eldiven, ikinci yarıda da Saka’nın gol denemesine geçit vermedi.

PSG ARTIK ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ

Sezon başında adı bile anılmayan PSG, grup aşamasında zorlanmasına rağmen eleme turlarında adeta bir fırtına gibi esti. Mbappe, Paris’te yedi yıl boyunca bu kupayı kazanmayı başaramadı ama ironik bir şekilde, ayrıldığı sezonda PSG finalde. Münih’te Inter karşısında kupayı kaldırmaları halinde, Kylian’ın aklından neler geçeceği şimdiden merak konusu. Luis Enrique ve öğrencileri ise, bu başarıyı sonuna kadar hak etti.