2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Slovenya, İtalya'yı 84-77 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Slovenya, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

EuroBasket 2025'te Almanya-Slovenya müsabakası, 10 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşmada 42 sayı kaydeden Slovenya'nın yıldız oyuncusu Luka Doncic, galibiyette başrol oynadı.

Doncic, Avrupa Şampiyonası'nda son 30 yılda Dirk Nowitzki ve Pau Gasol'un ardından bir maçta 40 ve üzeri sayı ile 10 ve üzeri ribaunt üreten 3. oyuncu oldu.