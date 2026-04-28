2002 yılından bu yana faaliyet gösteren Warwick Steel Structures şirketi, 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflas yönetimine geçti. Şirketin yönetimini devralmak üzere Allister Manson ve Gareth David Wilcox kayyum olarak görevlendirildi. Henüz sürecin başında olunması nedeniyle, şirketteki olası işten çıkarmalar veya mevcut projelerin akıbeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

OTOMOTİV DEVLERİNE TEDARİK SAĞLIYORDU

London Gazette’de yayımlanan resmi bilgilere göre, Gloucestershire merkezli işletme, özellikle lüks otomobil segmentinde dünya çapında tanınan markalarla yürüttüğü projelerle dikkat çekiyordu. Şirketin müşteri portföyünde Aston Martin, Rolls-Royce ve Jaguar Land Rover gibi önemli isimler yer alıyordu. Warwick Steel Structures, bu markalar için özel çelik imalatı ve montaj hizmetleri sunuyordu.

SEKTÖRDEKİ 30 YILLIK DENEYİMİN SONU

Her ne kadar 2002 yılında tescil edilmiş olsa da Warwick Steel Structures, sektörde 30 yıllık bir birikime sahip olduğunu belirtmekteydi. Şirket, çelik konstrüksiyonun yanı sıra sac panel kaplama ve döşeme sistemleri alanında da Birleşik Krallık genelinde hizmet veriyordu.

Birleşik Krallık sanayisinin önemli tedarikçilerinden biri olan firmanın iflası, bölgedeki sanayi ve inşaat sektöründeki daralmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Şirketin varlıklarının satışı veya tasfiyesi ile ilgili kararların önümüzdeki günlerde kayyum heyeti tarafından verilmesi bekleniyor.