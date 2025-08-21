Lüks otomobil üreticisi Bugatti, yaptığı açıklamada, yeni hibrit hiper otomobili Tourbillon ve pist odaklı modeli Bolide için sipariş kapasitesinin dolduğunu duyurdu. Şirket, 2029 yılına kadar tüm üreteceği otomobillerin satıldığını açıkladı.

Tourbillon modeli yalnızca 250 adet üretilecek ve tamamı şimdiden ön siparişlerle rezerve edildi. Bugatti’nin tasarım yöneticisi Frank Heyl, “Bolide’yi bitiriyoruz, Tourbillon üretimi ise önümüzdeki dört yılımızı dolduracak” sözleriyle durumu özetledi.

TOURBİLLON VE BOLİDE MODELLERİ SATILDI

Bugatti Tourbillon, 8.3 litrelik V16 motorunu üç elektrik motoruyla birleştiren hibrit sistemi sayesinde toplamda 1.800 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyeden kısa sürede ulaşabilen araç, 250 adetle sınırlı üretim adedi ve ileri aerodinamik yapısıyla hiper otomobil dünyasında yeni bir dönemi temsil ediyor.

Pist odaklı Bugatti Bolide ise 8.0 litrelik W16 quad-turbo motoruyla 1.600 beygir güç sağlıyor. FIA standartlarına uygun tasarlanan aracın ağırlığı yalnızca 1.240 kg civarında, bu da ona olağanüstü bir güç/ağırlık oranı kazandırıyor. Maksimum performans için geliştirilen Bolide, yalnızca 40 adet üretilerek koleksiyon değeri taşıyor.

Bununla birlikte Bugatti, müşterilerine ekstra ayrıcalık sunmak için Solitaire programını duyurdu. Bu özel program, sınırlı sayıdaki VIP müşterilere bütçe sınırı olmadan kişiye özel hiper otomobil tasarlama imkânı sağlıyor. Böylece markanın en sadık müşterileri 2029 sonrası için bile özel bir ayrıcalığa sahip olacak.