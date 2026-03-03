Montparnasse bölgesinin yenilenme projesi kapsamında 2022 sonunda açılan Les Ateliers Gaite, üçüncü yılında ticari hedeflerinin uzağında bir tablo sergiledi. 500 milyon avroluk yatırıma ve stratejik konumuna rağmen merkezde boşalma süreci hızlandı.

Unibail-Rodamco-Westfield tarafından hayata geçirilen ve mimarisi MVRDV imzası taşıyan kompleks; konut, otel ve ticari alanları kapsayan hibrit bir modelle kurgulandı. Yaklaşık 5 yıllık bir inşaat sürecinin ardından açılan yapı, bölgenin yeni çekim merkezi olarak planlanmıştı.

40 MARKADAN 31 MARKA KALDI

Açılışta duyurulan yaklaşık 40 markalık kapasite, 2026’nın ilk çeyreği itibarıyla 31 aktif işletmeye geriledi. Birçok mağazanın kira yükümlülükleri ve operasyonel maliyetler nedeniyle 1,5 yıl dolmadan faaliyetlerini sonlandırdığı kaydedildi.

Merkezin en büyük çekim noktası olan Food Society yemek alanı, mali yapılandırma sürecinin ardından 1 Ocak 2026 tarihinde kapandı.

DURGUNLUĞUN NEDENLERİ SIRALANDI

Analizler, merkezin durgunluğunu şu teknik nedenlere dayandırıyor: Bölgedeki yüksek kira bedellerinin işletme sürdürülebilirliğini zorlaştırması. Montparnasse Garı çevresindeki yerleşik sokak ticaretinin baskısı. Tüketicilerin e-ticarete ve açık sokak mağazacılığına yönelerek kapalı komplekslerden uzaklaşması.

Atıl kalan alanların yeniden değerlendirilmesi veya strateji değişikliği, yapının ticari geleceği açısından belirleyici faktörler olarak öngörülüyor.