Kamudaki tasarruf tedbirleri yine kağıt üzerinde kaldı. Yurt dışı gezilere getirilen kısıtlamalara da uyan yok. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 20 kişi “AB Erasmus Deneyim Paylaşımı” kapsamında Almanya ve Hollanda’ya gitti. Belediyeye 2 milyon 857 bin liraya mal olan gezinin şartnamesine göre 1. sınıf restoranlarda yemek yenecek.

BURALARI GEZECEKLER

10 günlük gezide Alman ve Hollandalı muhataplar ile ulaşım, eğitim, gençlik, spor, altyapı, üstyapı, finans, turizm, sosyal, kültürel miras ve uluslararası projeler başlıklarında deneyim paylaşımı yapılacak.

Gezi boyunca 20 kişi Almanya ve Hollanda’da, Frankfurt, Dusseldorf, Mannheim, Ludwigshafen, Duisburg, Nijmegen kentlerini gezecek.

İSTEYENE HELAL GIDA

Gezi boyunca en az 3 yıldızlı merkezi otellerde oda-kahvaltı olarak üçer gün süreyle konaklanacak. Kahvaltı açık büfe olacak ve helal ürünler bulunacak. Öğle, akşam yemekleri birinci sınıf restoranlarda, ana yemek, bir çeşit ara sıcak, salata, tatlı ve bir alkolsüz içecek olacak şekilde organize edilecek. Yemeklerde isteğe göre helal balık, tavuk, kırmızı et verilecek.