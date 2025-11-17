Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, Kayseri’de lüks bir oto galeride yaptığı kahvaltıya ait görüntüler sosyal medyada gündem olurken, eleştirilerin ardından Başkan Arı’dan açıklama geldi.

“NE HAZIRLADIK NE PAYLAŞTIK”

İYİ Partili Belediye Başkanı Arı, yaptığı yazılı açıklamada, kahvaltının kendi taraflarından ne hazırlandığını ne de paylaşıldığını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sosyal medyada yer alan kahvaltı görüntüleri üzerine yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duydum. Görüntüdeki kahvaltı, ne tarafımızca hazırlanan ne de tarafımızca paylaşılan bir şeydir. Misafir olarak davet edildiğimiz bir ortamdı.”

"BAŞKA MİSAFİRLERE DE YAPILDI"

Arı, iş yeri sahibinin sosyal medya paylaşımlarının da benzer ağırlamaları daha önce başka misafirlerine de yaptığını gösterdiğini söyledi.

“KAMU KAYNAKLARINI KİŞİSEL HAYATIMIZDA KULLANMADIK”

Tartışmalar üzerine çizgisinin net olduğunu ifade eden Arı, kamu kaynaklarının kişisel yaşamında asla kullanılmadığını belirtti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana; sosyal, kültürel ya da ekonomik hiçbir ayrım gözetmeksizin davetlere icabet etmeye özen gösterdik. Bu, hem görev anlayışımızın hem de insani duruşumuzun doğal bir sonucudur. Her zaman olduğu gibi bugün de kamu imkânlarını kişisel hayatımızda kullanmadık, kullanmayız. Bu konuda duruşumuz nettir.”

Arı ayrıca, yalnızca tek bir kare üzerinden hüküm verilmemesi gerektiğini vurgulayarak kendisini tanıyanların bu süreci doğru değerlendireceğine inandığını belirtti.

LÜKS SOFRA GÜNDEM OLMUŞTU

Söz konusu kahvaltı görüntülerinde, sofrada yer alan ürünler sosyal medyada eleştirilerin odak noktası oldu. Kilolarca pastırma, jambon çeşitleri, farklı türde peynirler ve et ürünleri dikkat çekerken, ekonomik krizle boğuşan vatandaşların bu tarz görüntülere gösterdiği tepki büyüdü.