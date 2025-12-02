Capri Holdings Üst Yöneticisi John D. Idol, satışın ardından elde edilecek gelirin büyük bölümünün borçların kapatılmasında kullanılacağını söyledi. Idol, bu adımın bilançoyu güçlendireceğini ve şirketin kaldıraç oranını belirgin ölçüde azaltacağını vurguladı. Ayrıca bu sayede büyüme yatırımları için daha geniş bir hareket alanı oluşacağını dile getirdi.

PRADA VERSACE'Yİ SATIN ALDI

Idol, Michael Kors ve Jimmy Choo markalarında stratejik planların uygulanmasına odaklanmaya devam ettiklerini belirtti. Şirketin bu yıl işlerini istikrara kavuşturmayı hedeflediğini söyleyen Idol, “2027 mali yılında yeniden büyüme için sağlam bir zemin oluşturduğumuza inanıyoruz” dedi.

Yönetici, Versace ekibine teşekkür ederek markanın gelişimine katkı sağlayanları özellikle anmak istediğini ifade etti. “Donatella Versace, Dario Vitale ve Emmanuel Gintzburger’in olağanüstü liderliğini ve markanın dönüşümüne olan bağlılığını takdir ediyorum” diye konuştu.

Idol, Versace ekibine gelecek dönemde başarı dilerken, markanın yeni sahibi Prada’nın Versace’yi bir sonraki büyüme dönemine taşıyacak doğru ortak olduğunu düşündüğünü söyledi.