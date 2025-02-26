Şirketin yeni stratejisi, şarj edilebilir hibrit modelleri (PHEV) geliştirmeye odaklanmak üzerine kurulu. Aston Martin’in tamamen elektrikli ilk aracının bu on yılın sonlarına kadar piyasaya çıkmayacağı belirtildi.

Bu karar, firmanın daha önce de ertelediği elektrikli araç hamlesinde bir geri adım olarak değerlendiriliyor. 2019’da çekilen "Ölmek İçin Zaman Yok" (No Time to Die) adlı James Bond filminde elektrikli bir modelin yer alması planlanmıştı, ancak bu proje iptal edilmişti. 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli model de geçtiğimiz yıl ertelenmişti.

Aston Martin’in hisseleri, bu açıklamanın ardından %11 değer kaybetti. Şirket, benzinli araç satışlarının bu yıl önemli ölçüde artmasını beklemiyor.

Guardian'da yer alan habere göre; küresel otomotiv sektöründe de elektrikli araçlara geçiş süreci yavaşladı. Elektrikli araç satışları büyümeye devam etse de, üreticilerin beklentilerini karşılayacak hızda bir artış yaşanmıyor. Stellantis gibi büyük üreticiler, benzinli, hibrit ve elektrikli motor seçeneklerini müşterilere sunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Aston Martin’in 2024 yılı zararı yüzde 20 artarak 289 milyon sterline ulaştı. Şirketin satışları yüzde 9 düşerek 6 bin 30 adede geriledi, ki bu rakam 2018’de halka arz edildiğinde hedeflenen 7 bin 300 satışın altında kaldı.

Şirketin CEO’su Adrian Hallmark, 2020’de Kanadalı milyarder Lawrence Stroll’un liderliğindeki Yew Tree Konsorsiyumu tarafından devralınan Aston Martin’in mali açıdan sürdürülebilir hale gelmesi için “zor ama gerekli” adımların atılması gerektiğini söyledi. İşten çıkarmalarla yıllık 25 milyon sterlin tasarruf edilmesi planlanıyor.

Hallmark, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşandığını ve bunun şirketin mali sonuçlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Talep ve arzı dengelemek adına satış stratejisini yeniden şekillendirdiklerini söyledi.