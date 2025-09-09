JLR, hem Birleşik Krallık'taki Halewood ve Solihull’daki montaj tesislerinde hem de Wolverhampton’daki motor fabrikasında üretimi durdurdu. Binlerce çalışana evde kalmaları talimatı verildi. Fabrikaların perşembe gününden önce açılması beklenmiyor.

Yeni araç satışları ve servis hizmetleri de büyük ölçüde aksadı. Bu kesinti, özellikle 1 Eylül'de yeni plaka döneminin başlamasıyla satışların genellikle zirve yaptığı döneme denk geldiği için şirket açısından daha kritik bir hale geldi.

HÜKÜMETTEN YAKIN TAKİP

BBC'de yer alan habere göre; İngiltere İş ve Ticaret Bakanı Sir Chris Bryant, Avam Kamarası'na yaptığı açıklamada hükümetin JLR ile her gün temas halinde olduğunu ve durumu çok yakından izlediklerini söyledi.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi'nin geçen çarşambadan bu yana şirkete destek verdiğini belirten Bryant, konuyla ilgili JLR CEO’su ile bu hafta içerisinde bir araya geleceğini açıkladı.Bilgi Komiserliği Ofisi’ne de olayla ilgili bildirim yapıldığı ifade edildi.

SALDIRININ ARKASINDA KİM VAR?

Bryant, saldırganların kimliğine dair net bir bilgi paylaşmazken, kamuya açık kaynaklarda yer alan iddialara atıfta bulundu. Geçtiğimiz hafta Marks & Spencer ve Co-op gibi firmalara da saldırılar düzenleyen bir siber suç grubunun bu saldırının da sorumluluğunu üstlendiği belirtildi.

TEDARİK ZİNCİRİ DE ETKİLENDİ

Siber saldırı sadece JLR’yi değil, tedarik zincirindeki önemli şirketleri de etkiledi. Evtec, WH Plastics, Suretec ve Opmobility gibi tedarikçiler de karmaşık bir durumla karşı karşıya kaldı. Bryant, hükümetin bu şirketlerin her türlü desteği alması için çalıştığını vurguladı.

Parlamento üyeleri, JLR ile yapılacak çevrim içi toplantıda şirket yetkililerine doğrudan sorular yöneltebilecekler.