İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün istihbarat çalışmaları sonucunda, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yasa dışı bahis gruplarının faaliyet gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin, örgütlü şekilde üçüncü kişiler adına banka hesapları açtırarak bu hesaplar üzerinden para transferi sağladıkları, bahis sitelerine entegre panel sistemleriyle lüks rezidanslarda kurulan yasa dışı finans evlerini kullandıkları ortaya çıktı.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin bu finans evlerini aktif şekilde kullandıklarına dair suç görüşmeleri ve saha eylemleri tespit edildi. Finansal analizlerde ise yasa dışı işlemlerin toplamda 5 milyar TL’lik bir hacme ulaştığı belirlendi.

Operasyonlar İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale’de gerçekleştirildi. Şüphelilerin 81’i İstanbul’da, diğer 8’i ise söz konusu illerde yakalandı. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine bağlı panel sistemlerinin kullanıldığı 5 farklı finans evi de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.