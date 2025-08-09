İstanbul Küçükçekmece'de sevgilisinin kapısına dayanan adamı güvenlik uyardı. Saldırgan kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldüresiye darp etti. Dehşet anları kameralarla kaydedildi.
Ekol TV'nin haberine göre, saldırgan Emrecan Y. önce sitenin havuzuna izinsiz girdi, sevgilisinin kapısına dayandı. Kapıyı açmayan kadına sinirlenen Emrecan Y., kapıyı tekmelemeye başladı.
en güvenlik görevlisi Cevat D., Emrecan Y.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak şüpheli, Cevat D.’ye tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren dayakta güvenlik görevlisi ağır şekilde darp edildi.