Daha önce taktığı lüks bir saat ile gündeme gelen AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu CHP, Yeni Yol ve İYİ Parti'nin emekliler için zam talebini 'şov' olarak değerlendirdi.

'SİYASİ ŞOV'

Partilerin zam talebine ilişkin konuşan AKP'li Bahadır Yenişehirlioğlu, "Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar bu Meclis'in tamamının ortak sorumluluğudur. Hiç kimse bu mesele üzerinde siyasi şov yapma, polemik üretme ya da hakaret dili ile gündem oluşturma hakkına da sahip değildir" dedi.

"BUNU ŞOV OLARAK GÖRÜYORSA DİYECEK SÖZÜM YOK"

Yenişehirlioğlu'nun 'siyasi şov' şeklindeki ifadelerine yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, "Hiçbir grup burada şov yapmıyor" diyerek şunları söyledi:

"Eğer bunu şov olarak görüyorsa benim kendisine söyleyecek hiçbir sözüm yok. Allah aşkına siz empati yapıyor musunuz? 20 bin emekli maaşı alan bir amcanın, bir teyzenin yerine kendinizi koyuyor musunuz?"

Başarır'ın ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu ise şöyle konuştu: "Bugün yüzbinlerce emeklimiz Meclis'i takip ediyorlar. Çaresizler ve sıkıntılarının gündeme getirilmesini istiyorlar. Az önce şahit oldukları görüntüyle de büyük bir ayar kırıklığına uğradılar. Ben eminim çünkü biz kendi partim adına ve kendi konuşmam adına konuşayım. Tek bir hakaret yok. Emeklilerin bize ilettiği sıkıntıları gündeme getirdik" dedi.

"Sayın Grup Başkan Vekili dedi ki: 'Emeklilerin yaşadığı sıkıntı bütün meclisin sorumluluğu.' O zaman bu kurduğunuz cümlede samimiyseniz size çok açık net bir teklif" diyen Kavuncu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ve yeni yolun bu konu ile ilgili verdiği araştırma önergesini AK Parti grubu olarak 'Evet' oyu verin. Yarın da biz vereceğiz. Bize 'evet' oyu verin. Milletle ne kadar samimi olduğunuzu görsün diyorum" ifadelerinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Bayram tatilinde Monako’da ıstakoz yiyip sosyal medyadan paylaşan ve kolunda 585 bin liralık Rolex saat olan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ardından AKP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun da yarım milyonluk Rolex saati ortaya çıkmıştı.