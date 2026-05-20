Los Angeles’ın prestijli Bel-Air bölgesinde yer alan ultra lüks malikane satışa çıkarıldı. Modern mimarisiyle dikkat çeken yapı, emlak geliştiricisi sahibi tarafından yaklaşık 7 yılda tamamlandı.

Bel-Air Country Club’a hakim bir noktada konumlanan malikane, yaklaşık 65 milyon dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sunuldu. Yaklaşık üç çeyrek dönümlük arazi üzerine kurulan bu dev yapı, hem konumu hem de tasarımıyla öne çıkıyor.

LÜKSTE SINIR TANINMADI

Dış yaşam alanında sonsuzluk havuzu, ateş çukuru bulunan lounge bölümü ve özenle hazırlanmış peyzaj düzenlemesi yer alıyor. İç ve dış mekanların kusursuz biçimde birleştiği bir yaşam konsepti sunuluyor.

CAM DUVARLARLA GELEN “İÇ-DIŞ BİRLEŞİMİ” TASARIMI

Yedi yatak odalı malikânede tavandan zemine uzanan cam duvarlar sayesinde doğayla iç içe, kesintisiz bir yaşam alanı oluşturulmuş durumda. Ferahlık ve açıklık mimarinin temelini oluşturuyor.

ÖZEL SİNEMA, ŞEF MUTFAĞI VE LÜKS BAR DETAYI

İç mekanda özel sinema salonu, tam donanımlı bar, profesyonel şef mutfağı ve ek bir hazırlık mutfağı bulunuyor. Konfor ve eğlence, aynı çatı altında birleşiyor.

WELLNESS ALANI DİKKAT ÇEKİYOR

Malikânenin en çarpıcı bölümlerinden biri wellness alanı. Kapalı havuz, sıcak-soğuk terapi havuzları, sauna, buhar odası ve iç-dış spor salonu ile adeta özel bir spa merkezi hissi veriyor.

MASTER SUİTTE GOLF MANZARALI LÜKS YAŞAM

Ana yatak odası süiti; özel oturma alanı, şömine ve golf sahası manzaralı spa tarzı banyosuyla öne çıkıyor. Çift kişilik butik giyinme odası da lüks detayları tamamlıyor.

MİSAFİR KRALLIĞI VE PERSONEL ALANLARI

Evde misafir süitleri ve personel için ayrı yaşam alanları bulunuyor. İki ayrı giriş, servis girişi, çift asansör sistemi ve iklim kontrollü 5 araçlık garaj da yapının dikkat çeken özellikleri arasında.

422 BİN DOLARLIK AYLIK TAKSİT

Malikânenin aylık 422 bin doları aşan kredi ödemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı bu rakamın olağanüstü büyüklüğüne dikkat çekti.

Uzmanlara göre Los Angeles’taki ultra lüks konut piyasası, yüksek faiz ortamına rağmen güçlü talep görmeye devam ediyor.